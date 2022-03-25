Жителям Петрозаводска предложили спастись от лесной нечисти

Тематический трейл-забег по мотивам русских сказок пройдет 4 июня на «Кургане». Регистрацию на мероприятие «Кикимора трейл» уже открыли, сообщили в Минспорта Карелии.

Участники должны будут преодолеть дистанцию трейла, при этом убежать от «лесной нечисти». Ее представители будут пытаться сорвать ленточку-жизнь, которую закрепят на поясе каждого участника. Таких ленточек будет три. До финиша нужно прибежать хотя бы с одной чтобы получить медаль.

Организаторы предлагают две дистанции - 7 километров для взрослых участников и 2,5 километра для детей. По маршруту любителей бега ждут подъемы и спуски, тропы, буреломы и, конечно, сказочная нечисть. // Фото: «КИКИМОРА ТРЕЙЛ»/ВКонтакте