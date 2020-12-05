Жителям Карелии в воскресенье обещают снег

О погоде в Петрозаводске и Карелии в воскресенье сообщает карельский Гидрометцентр.

Так, 6 декабря в карельской столице ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1, днем 0, +2. Атмосферное давление будет мало меняться.

Воскресный день в Карелии обещает быть облачными, но с прояснениями. По северным и западным районам республики прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и дневные часы в пределах +3, -2.

По данным Гидрометцентра России, ночью в Калевале +1, днем +2;

В Кондопоге ночью -1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +1;

В Олонце ночью -3, днем +1;

В Пудоже ночью -3, днем +1;

В Сегеже ночью 0, днем +1;

В Сортавале ночью 0, днем +3;

В Суоярви ночью -2, днем +1. (фото Ольги Рыбаковой)