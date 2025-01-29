29 января 2025, 06:30
Жителям Карелии рассказали о погоде 29 января
До плюс 3 градусов обещают сегодня в республике
В Петрозаводске облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +1, +3, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, днем с прояснениями, преимущественно по южным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха -2, +3.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем 0;
В Кондопоге, Суоярви днем +1;
В Олонце днем +3;
В Пудоже, Сортавале днем +2. // фото «Петрозаводск говорит»