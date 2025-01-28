Синоптики рассказали о погоде в Карелии до конца января

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, какую погоду ждать в республике до конца января, а также о том, придет ли в республику похолодание. По данным синоптиков, до конца месяца существенных изменений в погоде не предвидится. Теплый воздух с Атлантики по-прежнему обеспечивает очень теплые условия для жителей республики.

Температурный фон будет соответствовать концу марта - началу апреля: на 4-6 градусов выше нормы на севере Карелии и на 8-10 градусов выше нормы на юге. Осадки смешанного типа ожидаются 28 января и в течение суток 30-31 января. Температура воздуха будет держаться на уровне от небольшого минуса до слабого плюса. Лишь в отдельные ночи при прояснениях возможно похолодание до -1-5, на севере до -10 градусов.

А вот в первые дни февраля в атмосферных процессах ожидается перестройка. Начнется перенос воздушных масс в республику с северо-запада. Постепенно придет похолодание. Оператор Евгений Евдокимов работал в самый снегопад. Режиссер монтажа - Евгений Сафонов. // Видео: телеканал "Ника плюс".