Жителя Карелии судили за хранение двух банок с порохом

В Кондопожском районе осужден 52-летний мужчина. Об был признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщает республиканская прокуратура.

Было установлено, что в период с 2004 года по сентябрь 2020 года обвиняемый хранил у себя дома две жестяные банки с порохом. Никаких разрешений органов внутренних дел он не имел.

Мужчина полностью признал свою вину. Учитывая то, что ранее он не был судим, характеризуется положительно, ухаживает за престарелыми родителями, суд назначил ему условное наказание в виде двух лет лишения свободы. Также осужденный должен будет заплатить восемь тысяч рублей штрафа. Фото nashregion33.ru