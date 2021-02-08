Прохожие задержали убегавшего от охранника похитителя наушников

В Петрозаводске прохожие помогли задержать подозреваемого. Как рассказали в МВД Карелии, 5 февраля около 22 часов в одном из гипермаркетов неизвестный попытался украсть наушники. На кассе сработала противокражная система.

Сотрудник службы безопасности торговой точки попросил молодого человека показать карманы, но тот отказался и попытался убежать. Охранник бросился вдогонку. На улице погоню увидели прохожие, которые остановили злоумышленника. Подозреваемым оказался 25-летний судимый петрозаводчанин. Молодой человек признал вину и раскаялся. Фигурант уголовного дела о покушении на грабеж находится под подпиской о невыезде.

Полиция намерена поощрить прохожих, которые помогли задержать злоумышленника. Стражи порядка просят граждан сообщить по телефону: +7(8142) 73-91-54. (фото ohrana.group)