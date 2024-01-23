Жительница Пряжи научилась вязать, и это изменило ее жизнь

Зайки, корзинки, единорожки и шкатулочки из цветных ниток Натальи Мельниковой способны доставить радость взрослым и детям.

Наталья взяла в руки крючок относительно недавно, когда ждала появления на свет первенца – дочку Валерию.

«До этого времени у меня не было никакого хобби. Я старалась успеть все на работе и дома. Но тут отчего-то захотелось вязать, и я взялась за детский плед размером 110×60. Работа оказалась кропотливая, но у меня хватило терпения ее завершить»,

— рассказывает Наташа.

Затем она попробовала вязать детские игрушки. Особенно ей понравилась плюшевая пряжа, мягкая и приятная на ощупь. Из нее поделки получаются аккуратными и не теряют форму.

Сначала она вяжет плотной вязкой детали игрушек, набивает их наполнителем и приделывает на безопасном креплении. глазки, нос. Одну из первых своих работ, собачку с веселой мордочкой, Наталья подарила свекрови. Ей такой подарок пришелся по душе.

Потом был промежуток, когда нитки и крючок долгое время лежали без дела на полке. А после рождения второй дочки мастерица вновь решила взяться за рукоделие. Петелька за петелькой и вот уже получился кардиган для дочки – яркий и нарядный. Не смотря на то, что идея была взята в интернете, одежда для малышки получилась эксклюзивной.

От поделки к поделке совершенствуется искусство вязальщицы. Сейчас она научилась вязать даже погремушки для детей.

Для этого внутрь вязанных деталей помещается пластиковый контейнер от «Киндер сюрприза» с мелкими деталями внутри для шумового эффекта.

Дочки оценили работу мамы с восторгом. А у мамы уже полно новых идей.//фото Натальи Мельниковой