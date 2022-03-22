Жительница Петрозаводска отдала мошенникам почти два миллиона рублей

В полицию Петрозаводска обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником полиции и рассказал, что дальний родственник женщины пытается получить доступ к ее деньгам. Далее в разговор вступил некий сотрудник банка. Он выяснил, что петрозаводчанка хранит на счетах 3,8 миллиона рублей и предложил перевести эти деньги на безопасный счет. Женщина послушалась и отправила 1,9 миллиона рублей первым переводом, а вторую операцию уже заблокировал банк, заподозрив мошенническую схему.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.