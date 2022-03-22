Полиция задержала пьяного подростка на улице в Костомукше

В Костомукше городская комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела очередные дела, касающиеся юных жителей. Об этом сообщает администрация города горняков.

Так, один из подростков был привлечен к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Парень рассказал, что был в гостях у друга, выпил там пиво, а потом пошел гулять. На улице молодого человека остановила полиция. Позднее он был передан матери.

Трое юных жителей Костомукши получили предупреждение за нарушение масочного режима.

Также двое горожан были оштрафованы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Фото pixabay.com/slightly_different