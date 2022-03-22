Жителя Карелии избили за сделанное замечание

В полицию Пряжинского района обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что был избит собственным сыном, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что в один из дней его 34-летний сын пришел домой пьяным. Отец сделал ему замечание, указав на то, что тот слишком много пьет. Родственник выслушал замечание, подошел к родителю и ударил его по лицу.

По словам потерпевшего, подобное рукоприкладство происходит не в первый раз. Ранее мужчину уже привлекали за это к административной ответственности. Теперь же в отношении него возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/ToNic-Pics