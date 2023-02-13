13 февраля 2023, 18:07
Происшествия

Жительница Карелии зашла в гости к подруге и была жестоко избита

В Пудоже мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью женщины

В Пудоже вынесен приговор 65-летнему мужчине. Местного жителя обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в октябре прошлого года обвиняемый избил подругу своей жены, которая зашла к ним в гости. Мужчина при этом был пьян. Он бил женщину по голове металлическим предметом, причинив серьезные повреждения.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. // Фото: unsplash.com

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