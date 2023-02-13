13 февраля 2023, 18:07
Жительница Карелии зашла в гости к подруге и была жестоко избита
В Пудоже мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью женщины
В Пудоже вынесен приговор 65-летнему мужчине. Местного жителя обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, в октябре прошлого года обвиняемый избил подругу своей жены, которая зашла к ним в гости. Мужчина при этом был пьян. Он бил женщину по голове металлическим предметом, причинив серьезные повреждения.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. // Фото: unsplash.com