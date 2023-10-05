Жительница Карелии продавала земельный участок и стала жертвой злодеев

В полицию Сортавалы обратилась местная жительница. Пожилая женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-слубжа МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она решила продать земельный участок и разместила объявление в Интернете. Почти сразу с ней связалась некая женщина, которая выразила желание купить участок. Она была согласна внести задаток, чтобы владелица сняла объявление.

После этого с пенсионеркой связался брат покупательницы. Он рассказал, что может внести деньги лишь на карту определенного банка, и предложил тут же бесплатно ее оформить. В этот момент женщина совершила ошибку и выдала информацию о своей реально существующей карте. Со счета моментально были списаны 85 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch