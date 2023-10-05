Сбивший пешехода в Сортавале УАЗ ехал на красный и без тормозов

Стали известны подробности жесткого ДТП, которое случилось вечером 4 октября в Сортавале. Водитель «буханки» ехал с неисправными тормозами, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, авария произошла в 18:23 на улице Бондарева. За рулем УАЗ находился 58-летний мужчина. Он проехал на запрещающий сигнал светофора – тормозная система «буханки» была неисправна.

В этот момент по «зебре» шел 70-летний пенсионер, УАЗ сбил его. Мужчина пострадал, его увезли на скорой помощи и госпитализировали. // фото: «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»/ВКонтакте