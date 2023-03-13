Жительница Карелии испугалась за мужа и отдала деньги мошенникам

В полицию Сегежского района обратилась 62-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что отдала мошенникам 78 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, в минувшую субботу ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился товарищем ее мужа и сообщил, что тот попал в беду, и ему срочно нужны деньги - чем больше, тем лучше. Супруг сегежанки в тот день был на рыбалке, и она сильно испугалась за него. Пенсионерка перевела деньги на продиктованный счет. Вскоре муж вернулся домой, оказалось, что с ним все в порядке, никого звонить он не просил.

По факту произошедшего проводится проверка. Полиция просит жителей республики соблюдать бдительность при общении с незнакомцами. // Фото: unsplash.com