Тринадцать человек тушили вспыхнувшие постройки под Петрозаводском

Сегодня в 12:02 пожарные части получили сигнал о возгорании в поселке Чална. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место выехали четыре единицы техники из разных карельских частей и 13 специалистов. Выяснилось, что горят две хозпостройки. Борьба с огнем заняла почти два часа - пожар удалось потушить только в 13:53.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: ОПС по Пряжинскому району