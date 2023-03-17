Жители Плотины собирают подписи, чтобы защитить озеро от форелеводов

Более 640 человек подписали петицию с требованием о расформировании границ рыбоводного участка №288 на озере Лоухское. Борьба за водоем продолжается, хотя решение о границах нового форелеводческого рыбоводного участка на озере было принято 21 февраля на заседании в Минсельхозе Карелии несмотря на возражение местных жителей.

Жители Плотины подчеркивают в петиции, что озеро Лоухское является для них единственным источником питьевой воды, а границы участка находятся вблизи водозаборной станции. Местные жители опасаются, что через несколько лет существования форелеводческого хозяйства, озеро перестанет быть источником питьевой воды.

В Лоухском озере обитают сиг, ряпушка, кумжа, краснокнижная европейская жемчужница. По мнению жителей Плотины, жемчужница может погибнуть в результате изменения химического состава воды.

Авторы петиции указывают, что научное обоснование готовилось без изучения водоема по литературе 50-х годов,​ хотя водоем претерпел кардинальные изменения, поэтому информация о нем в​ литературе за 70 лет уже не актуальна.​

«Пробы воды брались без актов отбора.​ Заложенные в расчетах корма производства Финляндии находятся под санкциями,​ что сводит на нет все расчеты. Не учтены течения,​ проходящие через поселковый централизованный​ водозабор.​ Более того, в связи со строительством дамбы, водообмен озера изменился в меньшую сторону»,

- указывают защитники водоема.

На противостояние жителей поселка и форелеводов обратил внимание и карельский Народный фронт. Общественники просят прокуратуру региона проверить законность формирования рыбоводного участка на озере Лоухское.

В своем паблике «фронтовики» также опубликовали короткое видео, в котором местные жители рассказывают, почему они выступают против организации хозяйства на озере. По словам Александра Ткачева, одного из тех, кто подписал петицию, жители Плотины предлагали предпринимателю Алексею Цареву альтернативу. В частности, по мнению людей, закрытое хозяйство можно было бы организовать на бывшей промплощадке предприятия «Карелслюда». В качестве другой альтернативы жители предложили поселок Чкаловский в 14 километрах от Плотины на берегу Белого моря. По словам Ткачева, там есть старые заброшенные карьеры.

«Мы не хотим этого форелевого хозяйства. Есть альтернатива, пускай занимаются там»,

- говорит житель Плотины.

Другой местный житель, Игорь Глухарев, также выступил против форелеводов на озере Лоухское.

«Озеро чистое, рыба хорошая. Не дай бог, все это изгадится. Куда бы они ни поставили садки, все течения идут мимо нашего водозабора. // фото скриншот видео сообщества Народный фронт