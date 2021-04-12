Жители Москвы попали в аварию на федеральной трассе в Карелии

Жители столицы попали в аварию на трассе «Кола» в Олонецком районе. Дорожный инцидент произошел утром 11 апреля.

По информации ГИБДД Карелии, 76-летний водитель автомобиля «Крайслер» после обгона не справился с управлением. Автомобиль под управлением жителя Москвы съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадала 74-летняя москвичка. Пожилую женщину доставили в лечебное учреждение.

По сообщению дорожного ведомства, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пять авария, в которых 5 человек получили травмы. (фото ГИБДД РК)