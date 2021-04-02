02 апреля 2021, 14:11
Жители Карелии жалуются на качество водопроводной воды
На фотографии видно большое количество посторонних частиц
Жители Беломорска демонстрируют жуткое качество водопроводной воды, сообщает паблик «Беломорск | Официальная группа».
Для наглядности люди пропустили воду из-под крана через салфетку, на которой в итоге осталось множество твердых частиц.
Вот такое вот качество воды в Порту. Пропущено через салфетку литров 15, не больше. Как это можно пить? Большой вопрос,
– пишет местный житель.
Фото с сайта s00.yaplakal.com