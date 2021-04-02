Жителя Пудожа будут судить по тяжкой статье за 4 бутылки спиртного

Работница продуктового магазина сообщила в дежурную часть полиции Пудожского района, что один из посетителей похитил из торгового зала товар, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники полиции выяснили, что покупатель прошел мимо кассы с четырьмя бутылками спиртого, а когда продавец потребовала оплатить покупки, убежал.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, который находился в розыске за другое ранее совершенное имущественное преступление. Мужчина был обнаружен в квартире приятеля, с которым успел употребить похищенный алкоголь.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

Фото с сайта mtdata.ru