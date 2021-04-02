В Карелии регистрируют участников Весенней недели добра

С 19 по 26 апреля в Карелии пройдёт «Весенняя неделя добра», сообщает сайт правительства республики.

Это ежегодная Всероссийская акция, которая продвигает волонтерство (добровольчество) как важный ресурс решения социальных проблем.

Принять участие в Весенней неделе добра может любой житель Карелии, который разделяет принципы и идеи добровольческой деятельности, индивидуально или в составе команды. В течение недели участники будут реализовывать разнообразные добровольческие инициативы в сфере культуры, спорта, социальной помощи, экологии и образования.

В прошлом году участниками Весенней недели добра стали 46 349 человек. В рамках акции были реализованы 363 добровольческие инициативы. Самыми активными стали Олонецкий, Пудожский и Беломорский районы.

Присоединиться к Весенней неделе добра можно через официального муниципального координатора или заполнив анкету по ссылке.

Заявки принимаются до 17 апреля. Всю информацию можно найти в официальной группе ВНД.

Изображение с сайта i.mycdn.me и сайта правительства РК.