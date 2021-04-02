Жители Карелии смогут привиться от коронавируса на рабочем месте

В Карелии началась выездная вакцинация от коронавируса. По заявке бригада врачей будет выезжать на предприятие и прививать сотрудников прямо на рабочем месте, сообщает пресс-служба Минэка РК.

Рекомендованное к заявке количество сотрудников для вакцинации от 50 человек в Петрозаводске и до 100 человек на территории районов. При этом количество сотрудников может быть обговорено индивидуально с каждым предприятием.

В Петрозаводске выездную вакцинацию проводит городская поликлиника №3. Контактное лицо: Закатова Елена Валерьевна, телефон +7 965 817-11-07. Фото министерства экономического развития Карелии