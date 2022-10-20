Жители Карелии стали больше разговаривать по телефону

В среднем, местные жители совершают 8 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет примерно 18 минут в сутки. Это совпадает с общероссийскими тенденциями: в целом жители страны стали больше разговаривать по телефону.

Список самых «разговорчивых» регионов возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день. Во главе рейтинга регионов, которые любят поговорить, также оказались Псковская область (22 минуты в день), Краснодарский край (19 минут в день), Тюменская область (19 минут в день), Новосибирская область и Адыгейский край (по 18,5 минут в день). Также продолжительность разговоров выше в промышленных регионах, где распространена работа по вахтовому методу: Магаданской области, Республике Коми, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и республике Хакасия.

Больше всего выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить с близкими по телефону на 33% дольше. Также длительность звонков заметно увеличилась в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).

Мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всех голосового трафика, сейчас — 51%.