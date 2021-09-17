Жители Карелии снова останутся без электричества
АО «ПСК» проводит ремонт и модернизации энергообъектов, расчищает трассы ЛЭП и присоединяет новых потребителей к электросетям. Для выполнения всех этих работ энергетики отключают потребителей от электроэнергии, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Временные отключения с 20 по 26 сентября возможны:
Калевальский национальный район:
- 20 сентября с 9.30 до 11.00. Поселок Калевала: улица 70 лет Октября.
- 22 сентября с 8.00 до 18.00. Поселок Кепа.
Кемский муниципальный район:
- С 20 по 24 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.
Кондопожский муниципальный район:
- 20 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная.
- 22 и 23 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: Улицы Советов, Пашкова, Нигозерская набережная, Карельская, переулки Каменистый, Нигозерский.
- 23 сентября с 9.30 до 15.00. Город Кондопога: улица Новокирпичная (дома 13-20, 15-А, 19-А).- 24 сентября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Советов, Гирвасская.
Костомукшский городской округ:
- 21 сентября с 9.00 до 10.00 и с 18.00 до 19.00. Город Костомукша: СНТ «Стан», «Инфра-1», «Поляна-1», гостиничный комплекс «Фрегат», вышка «Мегафон».
- 22 сентября с 13.30 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично),
Лесная, здания детского дома и администрации Костомукшского городского округа.
- 23 сентября с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: СНТ «Родник», «Норд», «Радуга», «Ниемиярви», «Шарияярви», «Люття», комплекс отдыха АО «Карельский окатыш»; железнодорожная станция Кивиярви.
Лоухский муниципальный район:
- 21 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Сосновый.
- 22 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи: РТПЦ.
- 22 сентября с 12.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.
Медвежьегорский муниципальный район:
- 20 сентября с 14.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: вышки «Мегафон» и «Теле-2».
- С 20 по 22 сентября с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная, Крупской.- 21 сентября с 13.00 до 17.00. Деревня Сигово.
- 22 сентября с 9.00 до 12.00. Деревня Немино.
Олонецкий национальный район:
- 20 сентября с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 12-23), Заречная, Школьная, Набережная, Садовая (дома 2-А, 3, 4, 5, 8, 10), Комсомольская, переулок Набережный, здание детского сада «Росинка».
- 20 сентября с 9.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 3-А – 35, кроме домов 24-26), Интернациональная (дома 1-8), Буденного (дома 2-56), Луначарского (дома 1-14), переулок Буденного.
- 20 сентября с 11.00 до 11.20 и с 14.40 до 15.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 17, 19), Железнодорожная, Студитова, Привокзальная, Титова (дома 6-30), Пролетарская (дома 17-25), Коммунальная, Майская (дома 1-11), Карла Либкнехта (дома 20-23), переулки Железнодорожный, Карла Либкнехта.
- 20 сентября с 11.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Майская (дома 12-15), Лесная, новая, Луначарского (дома 30-33), Зеленая, Светлая, Станция Олонец, переулок Новый, здание железнодорожного вокзала.
- 22 сентября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Совхозная (дом 1), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дом 1), деревня Судалица (дома 1, 3, 5).
- 23 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Видлица: улица Новая.- 23 сентября с 13.30 до 16.00 и 24 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная.
Прионежский муниципальный район:
- С 20 по 24 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.
- С 20 по 24 сентября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Советская, Посадочная, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной и Ручейный.
- 23 сентября с 10.00 до 17.00. Комплекс зданий базы «Шуйская Чупа».
Сегежский муниципальный район:
- 20 сентября с 9.30 до 15.00. Поселок Табой Порог: улица Школьная.
- 21 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: порт.
Сортавальский муниципальный район:
- 20 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Рантуэ.
Лахденпохский муниципальный район:
- С 20 по 24 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Сорола. // Фото: источник