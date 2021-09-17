Росстат сообщил о продолжающемся росте потребительских цен

Росстат опубликовал на своем официальном сайте свежие данные об изменении потребительских цен. Коротко: несмотря на оптимистичные заявления политиков, цены растут.

В первой половине сентября, по данным Росстата, свинина подорожала на 0,33% против 0,29%, неделей ранее баранина — на 0,36% против 0,16%. Курятина подорожала на 0,4% (на 0,41% неделей ранее), говядина — на 0,82% (на уровне предыдущей недели.

При этом Росстат уточнил, что в 61 регионе мясо кур подорожало на 0,1−2,8%. В 13 субъектах цены не изменились, в 11 — снизились на 0,1−2,8%.

С начала года куры подорожали на 16,9%. Это самый высокий показатель на мясном рынке. Цены на баранину за этот период повысились на 13,7%, на свинину — на 11,7%, на говядину — на 9,6%.

По данным Росстата, рост цен на яйца за неделю ускорился до 0,4% (0,05% неделей ранее), в том числе в 47 регионах он составил 0,1−2,9%, в восьми — 3−15,4%. В пяти субъектах цены не изменились, в 25 — снизились на 0,1−2,2%.

На рынке круп за неделю гречка подорожала на 0,2%, две предыдущие недели цены хоть незначительно, но снижались. Цены на рис снизились на 0,1% (рост на 0,1% неделей ранее), на пшено — на 0,2% (рост на 0,2%).

Стоимость пресловутого «борщевого набора» выросла примерно на треть.

Как сообщает Росстат, за неделю с 7 по 13 августа картофель подорожал на 0,6%. Причем в 14 регионах рост цен составил 5−14%. В то же время в 42 субъектах отмечено снижение цен на 0,1−5%, в 7 — на 5,1−14,1%.

Продолжается рост цен на помидоры и огурцы. Причем за минувшую неделю он существенно ускорился. Так, цены на огурцы повысились на 5,2% (на 1% неделей ранее), помидоры — на 3,9% (на 1,3%). В 22 регионах рост цен на помидоры составил 7,5−22,3%. В 9 субъектах цены снизились на 0,1−8%.

Хотя в целом плодоовощная продукция за неделю подешевела на 0,7% (на 0,8% неделей ранее). Видимо, это произошло за счет прекращения дикого роста цен на морковь — они снизились на 2,7% (на 3,4% на предыдущей неделе), а также на яблоки — на 2,2% (на 0,7%), на репчатый лук — на 1% (на 0,3%), на капусту — на 0,8% (на 1,8%). // Фото: klimkin