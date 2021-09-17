Уровень инфляции в сентябре достигнет 7 процентов

Рост цен в России может достичь пиковых значений в сентябре. Об этом в интервью РБК заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Официальный показатель инфляции, по ее прогнозам, достигнет семи процентов, а затем начнет снижаться.

Инфляция ускоряется с осени 2020 года. В июне рост цен увеличился с 6 до 6,5%, а к августу достиг 6,7%, что является максимумом пятилетней давности. Реагируя на инфляцию, Банк России повысил ключевую ставку с 4,25 до 6,75%.

– По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей… Инфляция будет где-то в районе 7%,

– сказала Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что потом рост цен должен замедлиться: это эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе роста ключевой ставки.