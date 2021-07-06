Жители Карелии смогут привиться иностранными вакцинами от коронавируса

Несколько иностранных компаний, производящих вакцины от коронавируса, подали заявки на регистрацию своих препаратов в РФ. Об этом в ходе посещения Баку 6 июля сообщил прессе министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Глава Минздрава, в частности, сказал, что в данный момент вакцины проходят экспертизу. Когда процесс закончится, иностранные прививки будут за деньги доступны гражданам России, в том числе и в Карелии.

О каких именно вакцинах идет речь, Мурашко не уточнил. Но ранее сообщалось, что в РФ собираются тестировать китайский препарат Ad5-nCov. Его готова производить компания «Петровакс».

Впрочем, поскольку министр упомянул о нескольких производителях, возможно, россияне смогут прививаться и другими импортными вакцинами. //Фото: sharij.net