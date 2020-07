Жители Карелии могут записать свой крик, который прозвучит в Исландии

Необычный способ борьбы со стрессом придумали за рубежом. Испытывающим внутреннее напряжение не предлагают заедать его килограммами мороженого или запивать литрами алкоголя, но наоборот предлагают выплеснуть наружу.

В Исландии предлагают всем желающим хорошенько повопить на фоне красивых и безлюдных пейзажей. Так что если у жителей Карелии за время пандемии накопились негативные эмоции, сейчас то самое время, когда их можно выплеснуть.

Чтобы покричать, нужно зайти на сайт проекта Let It Out, кликнуть на кнопку Tap to scream и начать криком выплескивать негативную энергию. Записанный звук будет воспроизведен через динамик в одном из семи регионов страны. На этом же ресурсе можно послушать, как кричат другие люди. Здесь уже размещены вопли и не совсем жителей Германии, Дании, Британии, США и других стран.

Авторы проекта, который в принципе носит скорее рекламный характер и нацелен на привлечение путешественников в страну льдов, отмечают, что крики «могут быть терапевтическими», но если человеку действительно нужна поддержка, то ему лучше обратиться за профессиональной помощью.

Фото: stena.ee