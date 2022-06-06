Жители Карелии могут больше узнать о материнском капитале

Во вторник, 7 июня, в Отделении Пенсионного фонда Карелии проведут горячую линию. Жители Карелии с 11.00 до 13.00 смогут задать вопросы о программе материнского капитала.

«Специалисты ведомства расскажут о получении материнского капитала, его индексации и способах распоряжения его средствами»,

- пояснили в ОПФ.

Консультацию о действии программы, которая действует в России с 2007 года, можно получить по телефону в г. Петрозаводске: (814-2) 79-59-14. Фото: istockphoto.