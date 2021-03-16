Жители Эссойлы пожаловались, что им перекрыли проход на пожарный пирс

У жителей поселка Эссойла в Пряжинском районе «отобрали» дорогу к озеру и бывшему пожарному пирсу. Местные жители направили коллективное обращение, которое подписали 108 человек, к главе Карелии и прокурору республики (копии писем имеются в распоряжении редакции). По словам жителей Эссойлы, на автомобильной дороге к озеру Сямозеро установлены ворота. Как они считают, незаконно. Ворота ограничивают свободный доступ жителей к водоему.

Как сказано в письме, на прибрежной территории по улице Мелиораторов до 2005 года располагались постройки зверокомплекса, принадлежавшие Эссойльскому совхозу.

Со временем постройки снесли, земли поделили на участки и продали. В 2019 году на них стали строить гостевые дома, по границам участка установили забор.

В результате оказалась перекрыта дорога по улице Мелиораторов от перекрестка с улицей Северной до берега озера, к месту, где ранее находился пожарный пирс.

«Дорога никогда не была отгорожена и проезд и проход к береговой линии и пирсу для жителей села и других граждан всегда были свободными. Теперь же, после приобретения участка и проведения работ по его ограждению, стало понятно, что дорога к береговой линии перекрыта, а на месте въезда на участок установлены ворота, которые постоянно закрыты»,

- говорится в тексте обращения.

Авторы письма утверждают, что в районе поселка это кратчайший и единственный свободный в любое время года пожарный подъезд к берегу. По дороге к озеру всегда гуляли дети с родителями, рыбаки спускали маломерные суда, так как в других местах сделать это нельзя из-за мелководья. Зимой по дороге на берег выезжали на снегоходах и мотособаках, на озеро выходили лыжники.

Как сообщают авторы коллективного обращения, по указанному участку проходит тропа к «Большому пляжу» - месту летнего отдыха сельчан и проведения праздников. При этом других выходов у жителей к «Большому пляжу», кроме дороги к берегу и тропы нет.

«Эту тропу тоже закрывают забором, что приведет к тому, что сельчанам, а особенно их детям придется для доступа к пляжу и на лыжню (в зимнее время года) выходить на региональную дорогу, которая особенно в зимнее время очень небезопасна»,

- пишут авторы обращения.

Авторы письма попросили главу и прокурора разобраться в ситуации.

«Каким же образом была продана в собственность единственная в нашей части села дорога к озеру, а также тропа на пляж и к зимней лыжне? Кто нарушил закон и что нам теперь делать?»