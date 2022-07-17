Жителей Карелии снова ждут дожди и грозы

В понедельник в Карелии будет облачно, но с прояснениями. Снова дожди и грозы, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем составит +16…+21 градусов, ночью будет +7…+12 градусов.

Днем кратковременные дожди пройдут в большинстве районов республики, а местами ожидаются грозы. Ночью тоже кратковременные дожди, но не везде.

Ветер ночью будет дуть с южных направлений, его скорость составит 3-8 м/с. Днем ветер восточный и юго-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура в Петрозаводске днем +18…+20 градусов, ночью +10…+12 градусов. Ветер такой же, как и в Карелии в целом. // Фото: pxhere.com