17 июля 2022, 17:12
Жителей Карелии снова ждут дожди и грозы
Погода на 18 июля, понедельник
В понедельник в Карелии будет облачно, но с прояснениями. Снова дожди и грозы, сообщили в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха днем составит +16…+21 градусов, ночью будет +7…+12 градусов.
Днем кратковременные дожди пройдут в большинстве районов республики, а местами ожидаются грозы. Ночью тоже кратковременные дожди, но не везде.
Ветер ночью будет дуть с южных направлений, его скорость составит 3-8 м/с. Днем ветер восточный и юго-восточный, скорость 5-10 м/с.
Температура в Петрозаводске днем +18…+20 градусов, ночью +10…+12 градусов. Ветер такой же, как и в Карелии в целом. // Фото: pxhere.com