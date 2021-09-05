Жителей Карелии предупредили об отключениях света по всей республике
В одиннадцати районах Карелии и Петрозаводске на неделе с 6 по 12 сентября будут временно отключать электричество. О возможных неудобствах жителей предупредили энергетики, которые будут проводить работы на сетях.
В Петрозаводске под отключение 8 сентября попадут АЗС №5 «Петро-ойл», света здесь не будет с 10 до 13, а также здание Прионежского центрального лесничества, где свет отключат с 13 до 16 часов.
Также временные отключения возможны:
Прионежский район:
- 6 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Ясная, Дачная (частично), переулок Рябиновый.
- С 6 по 10 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга.
- С 6 по 12 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.
- С 6 по 12 сентября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Посадочная, Советская, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной, Ручейный, Дорожный.
- 8 и 9 сентября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Весенняя, Орзегский Бор, переулок Ключевой.
- 9 и 10 сентября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Заводская, Лесная.
- С 7 по 9 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Ринда».
- 10 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный; улицы Петрозаводская, Лесная.
Кондопожский район:
- 6 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СНТ «Водник», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Кончезерский».
- 6 сентября с 10.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Нигозерская (дома 5, 5-А).
- 7 сентября с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Кондопожская: СОТы «Заря», «Надежда».
- 7 и 8 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Сосновая.
Пряжинский район:
-С 6 по 10 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Сущевича, Цветочная, Северная, Кленовая, Новая, Дружинина.
- 10 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор.
Медвежьегорский район:
- С 6 по 10 сентября с 9.00 до 17.00. Город Медвежьегорск: улицы Озерная, Калинина, Мира; поселки Шарговаара, Маслозеро; деревни Шалговаара, Венгигора.
- 6 и 15 сентября с 8.00 до 17.00. Поселки Евгора, Терманы, Падун, Ахвенламби; село Паданы; деревни Сельги, Сесьярви, Сяргозеро, Шалговаара, Маслозеро, Елмозеро, Юккогуба, Чебино.
Лоухский район:
- 7 сентября с 12.00 до 14.00. Поселок Тэдино.
- 9 сентября с 10.00 до 14.00. Поселок Хетоламбина.
- 8 сентбря с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.
- 10 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Кестеньга: переулок Новый.
Сортавальский район:
- С 6 по 10 сентября. Поселок Хелюля: улица Комсомольская.
Лахденпохский район:
- С 6 по 10 сентября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заречная, Строительная.
Муезерский район:
- С 6 по 12 сентября с 8.30 до 12.00 и с14.00 до 17.30. Поселок Старые Лендеры.
Кемский район:
- 6 сентября с 9.00 до 10.00. Город Кемь: улицы Старая Ташкатурка, Коргоручьевая.
- 6 сентября с 10.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-59, 61-63, 63-А, 64, 66, 67-77), Пуэтная (дома 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 4, 15), Свердлова.
- 6 сентября с 10.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Ручьевая, Сенная, 2-й Пятилетки, Набережная, Школьная, Болотная, Первомайская, здание гостиницы «Кемский берег».
- 6 сентября с 15.00 до 16.00. Город Кемь: улица Пуэтная (дом 12).
- С 6 по 10 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Сокол.
- 6 и 7 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.
- 7 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Ломоносова, Речная, Пионерская, Чапаева, Северная.
- 8 сентября с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: фильтровальная станция, водозабор.
- 7 сентября с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная.
- 8 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Загородная, Поморская, Подужемская, Свободы, Кирпичная, Труда, Дорожная.
- 9 и 10 сентября с 9.30 до 17.00. Поселок Авнепорог.
- 10 сентября с 9.00 до 10.30. Город Кемь: улица Бланки (дом 5), Пролетарский проспект (дом 12).
- 10 сентября с 11.00 до 12.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 18, 20, 26-46, 35-95), переулок Дорожный.
Калевальский район:
- 6 сентября с 14.00 до 17.00 и 7 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Боровой.
- 7 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Марии Михеевой, Вяйнемейнена (обе частично).
- 8 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: здание дренажной станции.
Сегежский район:
- 6 сентября с 10.30 до 15.00. Поселок Идель: улица Заречная.
- 9 сентября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Кирова (дома 11-25).
- 7 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: улица Строителей ( дома 25-33).
- 7 сентября с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома 55-83), Заречная, Южная.
- С 7 по 9 сентября с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.
- 7 по 9 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.
- 8 сентября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Красноармейская (дома 3.7), Мира (дома 8, 12-А), Советская (дома 13-17), Щербакова.
- 9 и 10 сентября с 9.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный. (фото Free-Photos, pixabay.com)