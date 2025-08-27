Жителей и гостей Карелии приглашают на Дни Эрмитажа в Петрозаводске

С 15 по 21 сентября при поддержке Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» в Петрозаводске впервые пройдут Дни Эрмитажа. Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной промышленности и будет организовано сразу на трех площадках.

Центральным событием станет выставка произведений искусства первой четверти 18 века из эрмитажной Галереи Петра Великого – «Сделано Петром». Экспозиция будет представлена в Музее изобразительных искусств Карелии. Посетители смогут увидеть портреты Петра I и императрицы Екатерины Алексеевны работы художника Жан-Марка Натье, гравюру Алексея Федоровича Зубова «Свадьба Петра I», люстру-паникадило, изготовленную императором собственноручно. Образовательная часть выставки будет доступна с 15 до 21 сентября, а сама экспозиция - до 12 октября.

Также в течение недели в фондохранилище и выставочном пространстве «Арт-Проспект» Музея изобразительных искусств Карелии будут работать лекторий, кинотеатр и Эрмитажная школа реставрации. Для своих коллег специалисты Государственного Эрмитажа проведут мастер-классы по сохранению икон и тканей. Детей и подростков погрузят в историю с помощью настольных игр и творческих активностей.

Кроме того, именно в Петрозаводске впервые стартует Эрмитажная школа коммуникации: для специалистов пресс-служб региональных музеев и учреждений культуры будет организован семинар. Своим опытом работы поделятся сотрудники Историко-информационной службы Эрмитажа.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Правительства Республики Карелия с Государственным Эрмитажем. Соответствующее соглашение Глава региона Артур Парфенчиков подписал в сентябре 2024 года. Сотрудничеством предусмотрена реализация целого ряда инициатив культурного и просветительского характера.

Встречать Эрмитаж в год, когда атомная отрасль страны отмечает своё 80-летие, – это большое событие для Карелии. Мы по праву гордимся успехами наших промышленных предприятий – они всегда играли ключевую роль в экономике региона, Искренне благодарю руководство Государственного Эрмитажа и Машиностроительного дивизиона «Росатома» за поддержку такого уникального проекта. Он позволит по-новому взглянуть на нашу историю и культуру, которые неразрывно связаны с промышленностью,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Примечательно, что Музей изобразительных искусств Республики Карелия в 2025 году тоже отмечает свой 65-летний юбилей. За это время фонд учреждения пополнился экспонатами, переданными из Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа. Сейчас его коллекция насчитывает более 16 000 произведений искусства – от древней иконописи до работ современных художников.

С полной программой Дней Эрмитажа в Петрозаводске можно ознакомиться на сайте Музея изобразительных искусств Карелии. Участие в мероприятиях – бесплатное.

Фото: Министерство культуры Республики Карелия