Житель Суоярви возвращался с праздника и насмерть забил соседа

Завершилось расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 44-летнего жителя Суоярви. Его избил сосед, через несколько дней потерпевший умер, сообщили в СУ СКР по региону.

Убийца шел домой 1 января утром, отпраздновав Новый год. Он был еще пьян и поссорился в подъезде с соседом. Вовремя драки 30-летний агрессор избил оппонента руками и ногами. Бил по голове, телу, конечностям, потом скрылся.

Пострадавший умер в своей квартире 6 января, тело нашли родители. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала травма головы. Обвиняемый вину не признал, уголовное дело направили в суд. // фото: ToNic-Pics/ pixabay.com