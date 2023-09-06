Петрозаводчанин скрылся от суда, его ищет полиция

Уголовный розыск ищет в столице Карелии Дмитрия Владимировича Берникова, 1982 года рождения. Фотографии разыскиваемого мужчины опубликовала пресс-служба регионального МВД.

Берникова обвиняют в нетрезвом вождении (статья 264.1 УК РФ – «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Оперативники просят бдительных петрозаводчан сообщать сведения о местонахождении мужчины по телефонам: 8 999-528-3950, 8 953-533-3655.