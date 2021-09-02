Житель Сегежи палил по окнам на даче и грозился убить соседей

Алкоголь сыграл злую шутку с 42-летним жителем Сегежи. Мужчина поссорился с соседями по даче и стал чересчур бурно проявлять свое недовольство. Теперь его обвиняют по уголовной статье, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент случился в августе в жилом доме на территории СНТ «Кулемино». Пьяный сегежанин вступил с соседями в конфликт. Уходя на свой участок, он пригрозил им физической расправой.

Оказалось, что это были отнюдь не пустые слова. Дома мужчина взял ружье и стал пугать соседей, угрожая убить их. От слов он перешел к наглядной демонстрации своего превосходства: несколько раз выстрелил по окнам.

В результате агрессора обвинили по соответствующей уголовной статье и будут судить. // Фото: ulfake76/Pixabay