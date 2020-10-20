Житель Петрозаводска похитил женские блузки из магазина одежды

В полицию Петрозаводска обратилась сотрудница небольшого магазина. Она рассказала, что из зала пропали две женские блузки, которые висели недалеко от выхода. Стоимость пропавших вещей была оценена в 4600 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 28-летний горожанин. Мужчина рассказал, что зашел в магазин без определенной цели и схватил первое, что ему попалось под руку.

За совершенное ранее разбойное нападение молодой человек арестован. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото brookside.com.au