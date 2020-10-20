Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодую женщину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Оно произошло 3 сентября этого года. Личность женщины также пока не установлена.

Полиция просит жителей и гостей карельской столицы сообщать важную информацию об этом человеке по номерам телефонов: +7-911-425-02-00, +7-953-529-59-71. Конфиденциальность гарантируется.