Житель Петрозаводска отдал мошенникам более 11 миллионов рублей

В полицию Петрозаводска обратился 55-летний горожанин. Мужчина рассказал, что из-за действий мошенников лишился 11 500 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он наткнулся в интернете на объявление о дополнительном заработке и зарегистрировался на неком сайте. Вскоре с ним связался менеджер инвестиционной компании.

Мужчине объяснили, какие приложения нужно установить для дальнейшем работы, и рассказали о принципах деятельности. В течение двух недель петрозаводчанин вносил деньги на счет и видел, как прибыль растет. Когда закончились свои сбережения, он начал занимать деньги у родственников и брать кредиты. В итоге мужчина перевел на счет огромную сумму, но, когда решил вывести прибыль, он понял, что это невозможно. Счет оказался заблокирован.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего. // Фото «Петрозаводск говорит»