Житель Петрозаводска обокрал соседа из-за нехватки денег

В полицию Петрозаводска обратился мужчина, проживающий в одном из городских общежитий. Он рассказал, что лишился велосипеда, и оценил ущерб в 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 23-летний сосед заявителя. Он рассказал, что из-за нехватки денег присмотрел чужой велосипед, хранившийся в общем коридоре, похитил его и продал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Ведется следствие. Фото: unsplash.com