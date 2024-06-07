Житель Карелии умер из-за полученных на работе травм

Госинспекция труда начала расследование по факту смерти рабочего одного из предприятий Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла на одном из заводов в Сортавальском районе 12 мая. Электромонтер проводил работы по ремонту вышедшего из строя крана и упал. В результате несчастного случая мужчина получил тяжелые травмы. Через некоторое время он умер.

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего. // Фото: unsplash.com / Mat Napo