Житель Карелии был обманут при покупке гитары в интернете

В полицию Костомукши в октябре прошлого года обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его обманули при покупке гитары через интернет, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, в сети он нашел объявление о продаже музыкального инструмента, согласовал с продавцом условия пересылки, после чего перевел 100 тысяч рублей в счет оплаты. Однако затем собеседник перестал выходить на связь.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 35-летний житель Краснодара. Полицейские отправились в командировку и установили местонахождение мужчины. Он признался в содеянном и раскаялся. Выяснилось, что подобным образом он обманывал и других людей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие по уголовному делу продолжается. // Фото: unsplash.com / Utsman Media