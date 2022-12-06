Жилые дома горели утром в Карелии

В Пряжинском и Кондопожском районах утром в понедельник горели жилые дома. 5 декабря в 06:10 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в Чалне. Там горел одноэтажный деревянный частный жилой дом. Помимо поселковых пожарных по тревоге выехали пожарные из поселка Мелиоративный и один пожарный расчет из Петрозаводска. Общими усилиями пожар был ликвидирован. Огонь повредил чердачное перекрытие на общей площади 20 квадратных метров. Причину возгорания предстоит установить.

В этот же день в 06:18 минут в деревне Горка загорелся частный дом. На место ЧП выехали два пожарных расчета из Кондопоги. Спасатели проехали 25 километров до места пожара. К их приезду весь дом был в огне, строение было не спасти. Чтобы сбить пламя и обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарным пришлось прокладывать магистральную линию с Онежского озера, расположенного в 200-х метрах от места происшествия. По двум пожарам проводится проверка. // фото unsplash.com