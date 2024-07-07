Жильцы гнилушки 1930 года постройки на Пионеров пожаловались в Следком

Петрозаводчане обратились за помощью к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они рассказали о проблемах не расселенной гнилушки на улице Пионеров в столице Карелии. Было возбуждено уголовное дело.

Глава СК по РФ затребовал у руководителя СУ СК по Карелии Евгения Швеца доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, сообщили сегодня в пресс-службе карельского Следкома.

19 квартир в двухэтажном деревянном доме 1930 года постройки в Соломенном были признаны непригодными для проживания в 2008 году.

Несущие конструкции дома деформированы, есть проблемы с крышей, из-за сырости в жилых помещениях выросла плесень. В доме нет ни канализации, ни воды. Барак был признан аварийным в 2021 году, жильцам не предоставили благоустроенные квартиры. Расселить разрушающуюся гнилушку собираются лишь в 2032 году. / фото vk.com/infocentrskrf