Боец из Карелии помог раненому товарищу выбраться с минного поля

Житель Карелии спас подорвавшегося на минном поле бойца в зоне специальной военной операции. О том, как боец помог товарищу, рассказали в Комитете семей воинов Отечества республики Карелия.

Сержант в составе разведгруппы нес службу на наблюдательном посту. Ночное дежурство прервалось рано утром, когда раздался взрыв, и боец услышал крики.

Оказалось, что боец из соседнего полка зашел на минное поле, подорвался и был ранен – остался без ноги. Карельский военнослужащий добрался по минному полю до товарища, оказал первую помощь и помог добраться до ближайшего медпункта. // фото unsplash.com/ Stijn Swinnen