Жильцам аварийного дома вернули переплаченные деньги за электроэнергию

Проживающая в одном из домов деревни Мийнала Питкярантского района женщина обратилась в Госкомитет Карелии по жилищному надзору. Она попросила проверить правильность начисления платы за электроэнергию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты госкомитета выяснили, что компания «ТНС энерго Карелия» начисляла плату за свет для общего имущества дома по показаниям приборов учета. При этом в марте 2020 года здание признали аварийным и подлежащим сносу.

После вмешательства ведомства организация пересчитала размер платы с ноября 2020 года по ноябрь 2023 года.

Сумма перерасчета для заявительницы составила 17 тысяч 300 рублей. Всем собственникам помещений должны вернуть 168 тысяч 300 рублей.

В дальнейшем компания будет начислять оплату без показаний приборов учета, заверили в Госкомитете республики по жилищному надзору. // фото: «Петрозаводск говорит»