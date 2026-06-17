Жесткие требования после Сямозера уничтожили детские лагеря в Карелии

Детский омбудсмен Геннадий Сараев признал, что в Карелии больше некому и негде принимать детей на отдых и заявил о необходимости инвесторов для детского туризма

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Карелии практически не осталось детских лагерей и баз отдыха после трагедии десятилетней давности, когда во время водного похода во время шторма утонули 14 детей.

Трагедия в лагере-смерти привела к ограничениям в работе детских и походных лагерей на территории региона. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев в беседе с ТАСС заявил, что в настоящее время в республике практически нет муниципальных, государственных лагерей, баз отдыха, где могли бы отдыхать дети.

«Мы не видим, чтобы были серьезные изменения в инфраструктуре детского отдыха»,

- сказал Сараев.

Спустя десять лет после трагедии Сараев заявил, что Карелии необходима программа по привлечению инвесторов, заинтересованных в создании круглогодичных загородных лагерей.

Отметим, что еще в 2022 году в республике озвучивали планы по созданию многопрофильного круглогодичного детско-юношеского центра «Авангард» на базе детского лагеря «Айно» на берегу Лососинного. Создать подобный центр, как сообщали в СМИ, планировали к 2025 году. Другой оздоровительный детский лагерь «Старт» в селе Кончезеро также планировали передать в федеральную собственность, так как в бюджете Петрозаводска не нашлось денег на его ремонт. Разговоры об этом были в 2022 году. Лагерь планировали отдать в управление Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге и переоборудовать в круглогодичный детский спортивно-оздоровительный центр.

Весной этого года в стенах парламента прозвучало вновь, что в регионе хотят построить круглогодичный лагерь отдыха для детей.

18 июня – День памяти по погибшим на Сямозере. В Кудаме прошла панихида. Поминали 14 детей, чьи жизни трагически оборвались в июне 2016 года.