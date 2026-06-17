Умерла заслуженный врач Карелии Валентина Захарова

Ушла из жизни ветеран карельского здравоохранения

Фото: Shopify

На 95-м году жизни скончалась заслуженный врач Карелии, ветеран системы здравоохранения республики Валентина Захарова. Ее не стало 17 июня. Об этом сообщает паблик республиканской больницы имени Баранова.

Детство Валентины Захаровой прошло в блокадном Ленинграде, а затем в Лахденпохье. Свой трудовой путь она начинала в Олонце, но главным делом ее жизни стала республиканская больница, которой она отдала 38 лет. Она руководила приемным отделением, была главным внештатным терапевтом Минздрава Карелии. На пенсию врач ушла только в 2007 году.

Паблик больницы выразил соболезнования родным и близким Валентины Захаровой. О дате и месте прощания с медиком будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось о том, что девочка пострадала при взрыве гранаты в российском регионе.