Специалисты рассказали, как перестраивают работу больницы в Костомукше

Развитие Межрайонной больницы № 1 в городе горняков обсудили на заседании Общественного совета медучреждения

Фото: ИА Республика / Наталья Овсянникова

Новое оборудование, кадры и финансовое оздоровление — эти темы стали главными на встрече вице-премьера правительства Карелии, куратора Костомукшского муниципального округа Ларисы Подсадник с Общественным советом больницы в городе горняков. В него входят представители ветеранского сообщества и социальной сферы, заслуженные и уважаемые в Костомукше медицинские работники.

Сейчас в Межрайонной больнице № 1 реализуется комплексный план развития. Он был разработан по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова. План включает в себя поставку нового оборудования, внедрение передовых методов лечения, а также решение финансовых и организационных проблем медучреждения.

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Наша общая задача — скорректировать работу больницы так, чтобы всегда безусловным приоритетом были интересы пациентов. Чтобы каждый житель Костомукши был уверен: ему не просто окажут качественную, профессиональную медицинскую помощь рядом с домом, к нему отнесутся с вниманием и заботой. Все возможности для укрепления доверия пациентов у больницы есть, нам надо помочь медучреждению выйти на новый этап развития,

— пояснила Лариса Подсадник.

Такую помощь больнице уже оказывают. В мае в Костомукшу вместе с Ларисой Подсадник и министром здравоохранения Михаилом Охлопковым приезжала большая команда ведущих врачей республиканских клиник.

Так, с 1 июня открылось самостоятельное неврологическое отделение. Заведующий Николай Королев — не только один из самых сильных неврологов республики, но и главный внештатный реабилитолог Минздрава Карелии. По словам главного врача больницы Игоря Подзамкова, вскоре здесь ждут еще одного молодого врача-невролога.

Хирурги Костомукши сейчас успешно справляются даже с очень сложными оперативными вмешательствами. Как результат — с мая только одного травматологического пациента пришлось отправить в Петрозаводск, у него тяжелое поражение позвоночника. Остальные были прооперированы здесь.

В больнице Костомукши сейчас начинается внедрение новых способов лечения генно-инженерными препаратами в ревматологии и гастроэнтерологии, пульмонологии и кардиологии. Кроме того, совместно с Республиканским онкодиспансером для больницы проведут закупку передовых дорогостоящих препаратов для терапии при онкозаболеваниях.

К концу этого года в больнице также установят новый спиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф. Костомукша станет первым районным центром в Карелии, где появится свой МРТ.

Все это Лариса Подсадник вместе с генеральным директором «Карельского окатыша», входящего в компанию «Северсталь», Максимом Воробьевым обсудили с Игорем Подзамковым. Подготовка к ремонту уже идет, в этом помогают инженеры компании-поставщика оборудования.

Больнице предстоит решать и ряд других задач. В первую очередь — продолжить привлечение кадров. Жителей Костомукши также очень волнует судьба родильного отделения, о котором зашла речь и на заседании Общественного совета. Игорь Подзамков дал четкий ответ: отделение закрыто не будет. Кадровый вопрос с врачами — решается.

Лариса Подсадник отметила: несмотря на то, что позитивные перемены в больнице уже начались, нужно еще многое сделать, чтобы повысить качество медпомощи. Куратор Костомукшского округа добавила, что очень рассчитывает на помощь и обратную связь от Общественного совета и призвала руководство больницы работать с ними и в целом с жителями Костомукши в открытом диалоге. Члены Общественного совета, в свою очередь, предложили Ларисе Подсадник войти в его состав.