Жесткая авария произошла на выезде из Петрозаводска

Сегодня, 12 июля, на выезде из Петрозаводска произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

По данным источника, на Шуйском шоссе автомобиль, выезжавший с территории баз, не пропустил другую машину. За рулем легкового автомобиля находилась автоледи.

В результате столкновения автомобиль женщины получил серьезные повреждения. О пострадавших в этой аварии информации пока нет. // Фото паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»