Женщину увезли на скорой после автонаезда микроавтобуса на Варкауса

В Госавтоинспекции рассказали некоторые детали сегодняшней аварии на набережной Варкауса в Петрозаводске. Момент аварии попал на камеру наблюдения.

ДТП произошло в 14:21 на пешеходном переходе в районе дома № 33 по набережной Варкауса. 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes сбил женщину, когда она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. После удара она пролетела несколько метров.

В результате автонаезда травмирована 55-летняя женщина. Ее госпитализировали. Дорожная полиция еще устанавливает обстоятельства случившегося.